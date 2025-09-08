Генпрокуратура добилась возврата госсобственности в Краснодарском крае

В перечень возвращаемых объектов вошли склады, мастерские, столярный цех, навес для ремонта флота, а также полигон площадью свыше 11 гектаров (112 тысяч кв. м). Вместе с недвижимостью государству передается и движимое имущество — технологическое оборудование.

Для установления обстоятельств дела суд в феврале запрашивал в краевой администрации и региональном архиве материалы приватизации имущественного комплекса бывшего государственного предприятия «8-й экспедиционный отряд подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ» ГУКС «Подводречстрой», передает «Радиоточка НСН».

