Генпрокуратура добилась возврата госсобственности в Краснодарском крае
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства комплекса недвижимости и земельных участков, ранее принадлежавших министерству речного флота РСФСР.
Согласно решению суда от 2 сентября, имущество истребовано у АО «Строительная компания «Эпрон-8» и должно перейти в распоряжение Федерального агентства по управлению госимуществом.
В перечень возвращаемых объектов вошли склады, мастерские, столярный цех, навес для ремонта флота, а также полигон площадью свыше 11 гектаров (112 тысяч кв. м). Вместе с недвижимостью государству передается и движимое имущество — технологическое оборудование.
Для установления обстоятельств дела суд в феврале запрашивал в краевой администрации и региональном архиве материалы приватизации имущественного комплекса бывшего государственного предприятия «8-й экспедиционный отряд подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ» ГУКС «Подводречстрой», передает «Радиоточка НСН».
