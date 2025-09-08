Генпрокуратура добилась возврата госсобственности в Краснодарском крае

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства комплекса недвижимости и земельных участков, ранее принадлежавших министерству речного флота РСФСР.

Согласно решению суда от 2 сентября, имущество истребовано у АО «Строительная компания «Эпрон-8» и должно перейти в распоряжение Федерального агентства по управлению госимуществом.

Переход активов АО «Макфа» в собственность РФ полностью завершен

В перечень возвращаемых объектов вошли склады, мастерские, столярный цех, навес для ремонта флота, а также полигон площадью свыше 11 гектаров (112 тысяч кв. м). Вместе с недвижимостью государству передается и движимое имущество — технологическое оборудование.

Для установления обстоятельств дела суд в феврале запрашивал в краевой администрации и региональном архиве материалы приватизации имущественного комплекса бывшего государственного предприятия «8-й экспедиционный отряд подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ» ГУКС «Подводречстрой», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГенпрокуратураСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры