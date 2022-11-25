На Украине заявили о разработке системы поставок электричества из Евросоюза
Украинские власти ведут разработку системы поставок электроэнергии из Европы. Об этом сообщило издание «УНН» со ссылкой на главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
По его словам, Евросоюз может оказать помощь Киеву и делает это. Кудрицкий отметил, что коммерческий импорт электроэнергии технически возможен, мощности «Укрэнерго» позволяют обеспечить поставки до 600 МВт.
При этом глава «Укрэнерго» уточнил, что необходимо разработать механизмы для обеспечения импорта, потому что цена на электричество в Европе выше, чем на Украине.
Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в своем Telegram-канале, что электричество подано во все области Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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