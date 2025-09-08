Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл днём 8 сентября в поле вблизи города Лыткарино. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя.
«На борту находились два пилота, никто не пострадал. Воздушное судно получило значительные повреждения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что была организована доследственная проверка.
Ранее в районе города Луховицы в Московской области погиб пилот упавшего легкомоторного самолёта, сообщает RT.
