Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве указали, что инцидент произошёл днём 8 сентября в поле вблизи города Лыткарино. По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя.

«На борту находились два пилота, никто не пострадал. Воздушное судно получило значительные повреждения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что была организована доследственная проверка.

Ранее в районе города Луховицы в Московской области погиб пилот упавшего легкомоторного самолёта, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
