Книги, счастье, ВВП: Какую поддержку ждут книгоиздатели от «Карты Достоевского»

Книжная индустрия поддержит внедрение «Карты Достоевского», так как это приведет к повышению продаж, заявил НСН Евгений Капьев.

Поддержка книжной индустрии способна дать толчок к росту образования, счастья и экономики, рассказал гендиректор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьёв в беседе с НСН.

В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для старшеклассников. Новая схема должна позволять детям от 14 до 18 покупать книги ежегодно на сумму в 10 тысяч рублей. Доступными для покупки произведениями станут классика и современная русская литература, сообщают РИА Новости. Капьев отметил, что поддержку должны получить и те книги, которые соответствуют российским ценностям.

«Законопроект сейчас похож на пустой сейф, в котором пока неизвестно, что внутри. Я скажу, что чтение должно быть поддержано государством во всем мире, так как есть прямая зависимость между книгами, счастьем и ростом ВВП. Это очень правильная инвестиция. Книги — это кровеносная поддержка креативной индустрии, ее поддержка очень важна, но нам надо стимулировать потребление нашей литературы. То есть той, которая продвигает традиционные ценности и идеи, необходимые для развития нашего государства», — уточнил он.

Экс-директор издательства "Молодая гвардия", куратор общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева Роман Косыгин в разговоре с НСН отметил, что новая инициатива поможет книгоиздателям заработать из-за проблем с маркетплейсами.

«Хорошая идея, могу только поддержать, потому что государство должно поддерживать всяческими способами желание детей читать. К тому же, это пойдет на пользу книгоизданиям, которые ищут любые возможности для увеличения продаж и тиражей. В таком случае себестоимость будет снижаться, а цена значит не должна расти. Я вообще считаю, что сейчас главным злом для книг являются маркетплейсы. Они могут диктовать свои условия издателям и подсадить их на свои требования», — высказал он.

Ранее Капьёв рассказал НСН, к чему приведет отмена НДС на детские книги.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
