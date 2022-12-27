Зеленский: около 9 млн украинцев остались без света

Вечером 26 декабря на Украине без электричества оставались около 9 млн человек, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.

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«Отключения продолжаются. Этим вечером в разных регионах Украины около девяти миллионов людей отключены», — заявил президент.

Отмечается, что дефицит электроэнергии сохраняется, однако количество и продолжительность отключений сокращается.

Ранее Зеленский также заявил, что на Украине открыли более 5,5 тысячи пунктов обогрева людей на случай отключения электричества и тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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