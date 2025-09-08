Увеличение спроса на настойки в России связано не с финансовой выгодой, а со страстью людей к разнообразию, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

За первые семь месяцев 2025 года розничные продажи сладких настоек в России выросли на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает «Коммерсант». По данным издания, спрос на настойки средней крепости (от 21% до 30%) вырос на четверть. Миронов подтвердил и объяснил этот тренд.