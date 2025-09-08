Тренд на хреновуху: Россияне перешли на настойки ради новых ощущений

Классические настойки не пропали из ресторанов, при этом наибольший спрос на новые сорта с интересными составляющими, сказал в эфире НСН Сергей Миронов.

Увеличение спроса на настойки в России связано не с финансовой выгодой, а со страстью людей к разнообразию, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

За первые семь месяцев 2025 года розничные продажи сладких настоек в России выросли на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает «Коммерсант». По данным издания, спрос на настойки средней крепости (от 21% до 30%) вырос на четверть. Миронов подтвердил и объяснил этот тренд.

«Да, я подтверждаю, в ресторанах действительно больше спрашивают настойки в последнее время. Вкусы людей меняются, появляются более интересные настойки, они становятся популярными. Базовые виды, которые были всегда такие как лимончелло или хреновуха, они так и остались. При этом люди ищут новые вкусы, чем более новое и интересное, тем больше это спрашивают. Настойки отчасти дешевле традиционного алкоголя, но здесь нет прямой связи. Это не связано с экономией, вопрос в интересе к другому продукту», - заключил собеседник НСН.

Врач-диетолог Марият Мухина ранее объяснила Telegram-канал «Радиоточка НСН», что красное и белое вино могут быть полезными, если употреблять не больше одного бокала в день.


