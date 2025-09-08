Россиянам рассказали об опасности затяжного насморка у ребенка

По её словам, затруднённое из-за насморка дыхание может привести к хронической гипоксии, то есть недостатку кислорода, что может негативно влиять на умственное и физическое развитие ребёнка.

«Кроме того, постоянное дыхание ртом может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета», — указала врач.

Исрафилова добавила, также затяжной насморк приводит к ослаблению местного иммунитета, делая ребёнка более восприимчивым к инфекциям, которые передаются воздушно-капельным путём.

Ранее врач-оториноларинголог Регина Курушина заявила, что для лечения насморка следует использовать изотонические растворы, регулярно проветривать помещения и увлажнять воздух, сообщает RT.

