Россиянам рассказали об опасности затяжного насморка у ребенка
Обычно насморк длится до 10 дней, однако при сохранении симптомов дольше двух-трёх недель его уже считают затяжным. Об этом «Газете.Ru» заявила педиатр «СМ-Клиника» для детей Айгюль Исрафилова.
По её словам, затруднённое из-за насморка дыхание может привести к хронической гипоксии, то есть недостатку кислорода, что может негативно влиять на умственное и физическое развитие ребёнка.
«Кроме того, постоянное дыхание ртом может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета», — указала врач.
Исрафилова добавила, также затяжной насморк приводит к ослаблению местного иммунитета, делая ребёнка более восприимчивым к инфекциям, которые передаются воздушно-капельным путём.
Ранее врач-оториноларинголог Регина Курушина заявила, что для лечения насморка следует использовать изотонические растворы, регулярно проветривать помещения и увлажнять воздух, сообщает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru