СМИ назвали гонорар задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой
Задержанная в Домодедово с наркотиками актриса Аглая Тарасова зарабатывает очень хорошо. Об этом «Комсомольской правде» рассказал продюсер одного из кинопроектов.
Собеседник издания уточнил, что за один съёмочный день Тарасовой платили от 300 тыс рублей.
«Она выборочно относится к проектам. Было из чего выбирать. Гонорары хорошие», - сказал он.
По подсчётам издания, при такой ставке за значимую роль в одном сериале Тарасова могла зарабатывать от 9 млн до 18 млн рублей.
Ранее Тарасовой предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. Домодедовский суд Московской области избрал актрисе запрет определённых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
