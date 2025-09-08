СМИ назвали гонорар задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой

Собеседник издания уточнил, что за один съёмочный день Тарасовой платили от 300 тыс рублей.

«Она выборочно относится к проектам. Было из чего выбирать. Гонорары хорошие», - сказал он.

По подсчётам издания, при такой ставке за значимую роль в одном сериале Тарасова могла зарабатывать от 9 млн до 18 млн рублей.

Ранее Тарасовой предъявили обвинения в контрабанде наркотиков. Домодедовский суд Московской области избрал актрисе запрет определённых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

