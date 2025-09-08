Мерц: Поддержка Украины может затянуться на долгие годы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что помощь Украине в конфликте с Россией может продолжаться «очень долго». Об этом он сказал на конференции немецких послов в Берлине, трансляция которой велась на YouTube-канале МИД ФРГ.

По его словам, Киев защищает не только собственные интересы, но и «свободу Европы» от попыток Москвы и Пекина закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе.

СВР: Мерц одержим реваншем за разгром нацистской Германии

Мерц подчеркнул, что поддержка Украины «не является пустой политической позой».

Глава правительства также отметил рост числа гибридных атак против инфраструктуры Германии в Северном и Балтийском морях, которые, по его утверждению, связаны с действиями России. Конкретных примеров он при этом не привел, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
