Памятник Маслякову установили на Новодевичьем кладбище
Памятник заслуженному деятелю искусств РФ, телеведущему Александру Маслякову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает издание «СтарХит».
На церемонии присутствовали сын Маслякова Александр, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, ведущий Валдис Пельш и многие другие.
Отмечается, что памятник бессменному ведущему «Клуба веселых и находчивых» был установлен в годовщину его смерти - Александр Масляков ушёл из жизни 8 сентября 2024 года на 83 году жизни.
Ранее на Миусском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту РФ, профессору ГИТИСа Валерию Гаркалину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
