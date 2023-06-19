На Украине изменили приказ о запрете соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами
На Украине Министерство молодежи и спорта изменило формулировку запрета на участие своих спортсменов в соревнованиях, в которых присутствуют российские и белорусские атлеты, сообщает «Лента.ру».
Запрещается командировать официальные делегации украинских спортсменов для участия в международных соревнованиях, если в них принимают участие спортсмены из РФ или Белоруссии.
Минспорта запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами 14 апреля. Нарушающие это правило федерации будут лишены статуса национальных.
Ранее ISU продлил отстранение российских конькобежцев и фигуристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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