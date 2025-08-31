Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Второе место занял действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал француз Исак Хаджар из Racing Bulls, впервые поднявшийся на подиум в своей карьере.

Гонка оказалась непростой для ряда лидеров. На 23-м круге Льюис Хэмилтон из «Феррари» вылетел в отбойник и сошёл с дистанции. На 53-м круге его напарник по команде Шарль Леклер в том же повороте столкнулся с Кими Антонелли из «Мерседеса» и также выбыл из гонки. Ещё через 12 кругов из-за технической неисправности двигателя гонку завершил британец Ландо Норрис из «Макларена», который в тот момент шёл вторым.

После этого этапа Пиастри возглавляет личный зачёт пилотов с 309 очками, опережая Норриса (275) и Ферстаппена (205). В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» (584 очка), за ним следуют «Феррари» (260) и «Мерседес» (248).

Следующий этап чемпионата пройдёт 5–7 сентября на легендарной трассе в Монце, Италия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».