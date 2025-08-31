С 1 сентября водительские права подорожают вдвое
С 1 сентября в России значительно вырастет размер государственных пошлин для автовладельцев и тех, кто планирует получить водительское удостоверение. Об этом напоминает «Москва 24».
Увеличение госпошлин затронет как выдачу водительских удостоверений, так и регистрацию транспортных средств, техосмотр и получение номеров. Новые тарифы будут применяться ко всем формам оплаты.
Среди ключевых изменений в ценах стоит отметить стоимость получения водительского удостоверения - она увеличится в два раза — с 2000 до 4000 рублей. Кроме того, регистрация автомобиля также подорожает: выдача свидетельства о регистрации ТС (СТС) обойдется в 1500 рублей на бумаге и 4500 рублей на пластике, паспорта транспортного средства (ПТС) - 1200 рублей (сейчас 800), а получение государственных регистрационных знаков (ГРЗ) будет стоить 3000 рублей (сейчас 2000).
По словам властей, повышение тарифов обусловлено инфляцией, необходимостью обновления инфраструктуры и улучшения качества услуг. Это позволит модернизировать цифровые платформы, уменьшить очереди в отделениях и усилить контроль за безопасностью на дорогах. Ожидается, что благодаря нововведениям федеральный бюджет получит дополнительно около 28 миллиардов рублей ежегодно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
