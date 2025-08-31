СМИ: Отец тайком провёл сына в аквапарк на день рождения

По данным Базы, в Хабаровске сотрудник одного из аквапарков устроил своему сыну особенный день рождения, тайно проведя его на территории развлекательного комплекса после официального завершения работы. Когда все посетители покинули объект, отец с сыном вдвоём плавали, прыгали в бассейн и катались с горок. Мальчик был в восторге и не хотел покидать аквапарк.

Руководство узнало о происшествии позже, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Однако, как сообщают местные СМИ, к ситуации отнеслись с пониманием, и мужчину не стали наказывать. В администрации отметили, что инцидент помог выявить «слепые зоны» в контроле за персоналом, которые уже устраняются.

В прошлом году 11-летний ребенок утонул в аквапарке в Череповце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».