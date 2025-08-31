СМИ: Отец тайком провёл сына в аквапарк на день рождения
Отец тайком провел сына в аквапарк ночью, чтобы отпраздновать 11-летие ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным Базы, в Хабаровске сотрудник одного из аквапарков устроил своему сыну особенный день рождения, тайно проведя его на территории развлекательного комплекса после официального завершения работы. Когда все посетители покинули объект, отец с сыном вдвоём плавали, прыгали в бассейн и катались с горок. Мальчик был в восторге и не хотел покидать аквапарк.
Руководство узнало о происшествии позже, просмотрев записи с камер видеонаблюдения. Однако, как сообщают местные СМИ, к ситуации отнеслись с пониманием, и мужчину не стали наказывать. В администрации отметили, что инцидент помог выявить «слепые зоны» в контроле за персоналом, которые уже устраняются.
В прошлом году 11-летний ребенок утонул в аквапарке в Череповце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Отец тайком провёл сына в аквапарк на день рождения
- Женщина разбилась насмерть, упав с 90-метровой трубы ТЭЦ под Петербургом
- Медведев назвал две плохие новости для Макрона и Мерца
- Песков высоко оценил традиционную китайскую кухню на саммите ШОС
- Компания Стивена Сигала займется в России переработкой пластика
- Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
- Мерц: Никто сейчас не обсуждает отправку наземных войск на Украину
- Литва может восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией
- Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты
- «Временный козырь»: В РФ перечислили преимущества российских продавцов над китайскими на маркетплейсах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru