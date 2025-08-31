«Кремлёвский волшебник»: Джуд Лоу рассказал о роли Путина
Британский актёр Джуд Лоу рассказал о работе над ролью молодого Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник», мировая премьера которого состоялась сегодня на Венецианском кинофестивале.
По его словам, главная сложность заключалась в том, что публичный образ Путина крайне сдержанный и почти ничего не выдаёт эмоционально. Лоу отметил, что перед ним стояла задача — внешне оставаться сдержанным, но при этом внутренне передавать глубокие и сложные чувства.
Он пояснил, что не стремился к дословному подражанию, а старался уловить суть личности, понять, каким человеком мог быть Путин в молодости. Для этого актер даже освоил основы дзюдо.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают использование образа российского президента в зарубежных проектах и относятся к этому с пониманием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
