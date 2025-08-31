Медведев назвал две плохие новости для Макрона и Мерца

«Две плохие новости для Макрона и Мерца: 1. Трамп жив. 2. Россия наступает», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Слухи о смерти Трампа начали распространяться в соцсетях после заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента США в случае, если с Трампом что-то случится. Подозрения конспирологов усилились из-за недавних публичных появлений Трампа с синяком на руке, что сделало тему «Trump is dead» одной из популярных в X. После этих сообщений Трамп впервые появился на публике 30 августа.

Что касается продвижения российской армии в зоне специальной военной операции, то 29 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил об увеличении темпов с 300–400 квадратных километров в месяц в начале года до 600–700 квадратных километров в настоящее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».