Медведев назвал две плохие новости для Макрона и Мерца
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что новости о продвижении российских войск на Украине и о том, что президент США Дональд Трамп жив, являются плохими для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.
«Две плохие новости для Макрона и Мерца: 1. Трамп жив. 2. Россия наступает», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Слухи о смерти Трампа начали распространяться в соцсетях после заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента США в случае, если с Трампом что-то случится. Подозрения конспирологов усилились из-за недавних публичных появлений Трампа с синяком на руке, что сделало тему «Trump is dead» одной из популярных в X. После этих сообщений Трамп впервые появился на публике 30 августа.
Что касается продвижения российской армии в зоне специальной военной операции, то 29 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил об увеличении темпов с 300–400 квадратных километров в месяц в начале года до 600–700 квадратных километров в настоящее время, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
