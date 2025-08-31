Женщина разбилась насмерть, упав с 90-метровой трубы ТЭЦ под Петербургом

По их словам — Елизавета — опытный прыгун и мать двоих детей, и вся команда переживает глубокую утрату и находится в шоке от произошедшего.

Елизавета занималась прыжками с тарзанки и была активным участником проектов 23BLOCK. После успешного прыжка она решила подняться на трубу, чтобы сделать фотографии, но отказалась от страховки. В один момент она потеряла равновесие и сорвалась вниз. Трагедия произошла на следующий день после её дня рождения — на глазах у её 22-летнего сына, который также увлекается прыжками и разделяет страсть матери к экстриму.

Ранее в Подмосковье в аэроклубе «Аэроград» в Коломне погиб 46-летний парашютист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

