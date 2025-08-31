Песков высоко оценил традиционную китайскую кухню на саммите ШОС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил традиционную китайскую кухню, которой угощали участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Об этом сообщают РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что концерт на мероприятии был великолепным, а прием прошел в максимально гостеприимной атмосфере, которую неизменно обеспечивают китайские партнеры. Кроме того, Песков подчеркнул, что китайская кухня оказалась превосходной.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
