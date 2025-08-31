ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Московский ЦСКА в домашнем матче седьмого тура Российской Премьер-лиги разошелся миром с «Краснодаром», встреча завершилась со счетом 1:1.
Игра на стадионе в Москве прошла в напряженной атмосфере. ЦСКА открыл счет на 31-й минуте, но арбитр отменил взятие ворот после видеопросмотра. На 36-й минуте полузащитник армейцев Матвей Кисляк забил еще один мяч, который был засчитан. Однако перед перерывом «быки» отыгрались благодаря голу Джона Кордобы (44-я минута).
Во втором тайме, на 56-й минуте, Кордоба был удален с поля за агрессивное поведение по отношению к защитнику хозяев Мойзесу. Инцидент спровоцировал потасовку между игроками, в результате которой желтые карточки получили Кисляк и хавбек «Краснодара» Дуглас Аугусто.
Действующий чемпион России «Краснодар» с 16 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице. ЦСКА, набравший 15 баллов, поднялся на вторую строчку.
В следующем, восьмом туре армейцы 14 сентября отправятся в гости к «Ростову», а «Краснодар» на день раньше примет на своем поле «Акрон» из Тольятти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
