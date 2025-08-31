Минобороны: Над Крымом сбито семь БПЛА

Семь украинских БПЛА самолетного типа сбито над Крымом с 18.00 до 21.00 мск. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Минобороны: ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что 7 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, а еще 25 – над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 31 августа силы ПВО сбили 21 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры