Минобороны: Над Крымом сбито семь БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что 7 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, а еще 25 – над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 31 августа силы ПВО сбили 21 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



