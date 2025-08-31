Минобороны: Над Крымом сбито семь БПЛА
31 августа 202521:51
Семь украинских БПЛА самолетного типа сбито над Крымом с 18.00 до 21.00 мск. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны уточнили, что 7 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, а еще 25 – над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 31 августа силы ПВО сбили 21 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Крымом сбито семь БПЛА
- С 1 сентября водительские права подорожают вдвое
- «Кремлёвский волшебник»: Джуд Лоу рассказал о роли Путина
- ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
- СМИ: Отец тайком провёл сына в аквапарк на день рождения
- Женщина разбилась насмерть, упав с 90-метровой трубы ТЭЦ под Петербургом
- Медведев назвал две плохие новости для Макрона и Мерца
- Песков высоко оценил традиционную китайскую кухню на саммите ШОС
- Компания Стивена Сигала займется в России переработкой пластика
- Оскар Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru