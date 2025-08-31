Компания Стивена Сигала займется в России переработкой пластика

По его словам, основное направление деятельности компании — экологические проекты в рамках национального проекта «Экология», в частности создание инфраструктуры для переработки так называемого «грязного пластика».

Замарин отметил, что ежегодно в России образуется около 70 миллионов тонн отходов, и чтобы сократить этот объём вдвое, требуется масштабное развитие системы сортировки и переработки.

Он также подчеркнул, что одной из ключевых проблем остаётся переработка загрязнённого пластика: его производится огромное количество, однако большинство переработчиков отказываются принимать такой материал. В результате его приходится захоранивать на полигонах, что связано с дополнительными расходами.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».