Компания Стивена Сигала займется в России переработкой пластика
Компания «Хикари», сооснователями которой являются актёр Стивен Сигал, его сын Доминик Сигал, планирует развивать проекты по переработке пластика в России. Об этом РИА Новости рассказал соучредитель ООО «Хикари» Михаил Замарин.
По его словам, основное направление деятельности компании — экологические проекты в рамках национального проекта «Экология», в частности создание инфраструктуры для переработки так называемого «грязного пластика».
Замарин отметил, что ежегодно в России образуется около 70 миллионов тонн отходов, и чтобы сократить этот объём вдвое, требуется масштабное развитие системы сортировки и переработки.
Он также подчеркнул, что одной из ключевых проблем остаётся переработка загрязнённого пластика: его производится огромное количество, однако большинство переработчиков отказываются принимать такой материал. В результате его приходится захоранивать на полигонах, что связано с дополнительными расходами.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
