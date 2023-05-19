Страны G7 против участия в международных турнирах российских и белорусских спортсменов

Кроме того, как подчеркивается, страны группы семи признают решения международных организаций, таких как Международный уголовный суд, в части привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности.

«Мы также приветствуем создание Международного центра по судебному преследованию за преступление агрессии против Украины», — отмечается в заявлении.

Ранее страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

