Страны G7 против участия в международных турнирах российских и белорусских спортсменов

Страны «Большой семерки» намерены не допустить участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под флагами своих государств. Об этом говорится в совместном заявлении G7, передает ТАСС.

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Кроме того, как подчеркивается, страны группы семи признают решения международных организаций, таких как Международный уголовный суд, в части привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности.

«Мы также приветствуем создание Международного центра по судебному преследованию за преступление агрессии против Украины», — отмечается в заявлении.

Ранее страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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