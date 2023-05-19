Страны G7 против участия в международных турнирах российских и белорусских спортсменов
Страны «Большой семерки» намерены не допустить участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под флагами своих государств. Об этом говорится в совместном заявлении G7, передает ТАСС.
Кроме того, как подчеркивается, страны группы семи признают решения международных организаций, таких как Международный уголовный суд, в части привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности.
«Мы также приветствуем создание Международного центра по судебному преследованию за преступление агрессии против Украины», — отмечается в заявлении.
Ранее страны G7 заявили о намерении продолжать помогать Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru