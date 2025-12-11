Россиянам назвали справедливую ставку по вкладам
В условиях здоровой экономики ставка по вкладам должна отражать баланс спроса и предложения денежных средств в банковской системе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
По его словам, ставка в нормальных условиях «заметно ниже инфляции». Так, если уровень инфляции в стране составляет до 4–5%, то банки должны прибавлять по владам «не более 1–2% сверху».
«То есть давать 5–7% годовых в 2026 году. Но пока это звучит абсолютно нереалистично», — отметил эксперт.
Селезнев добавил, что в настоящее время ставки по банковским вкладам в России отражают экстренно принятые меры о купированию избыточной денежной массы.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, инвестор Алексей Мокров заявил «Радиоточке НСН», что по данным Центробанка РФ, на банковских депозитах у физлиц накоплено уже 62,7 триллиона рублей.
