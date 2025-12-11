СМИ: Взрыв прогремел в жилом доме в Волгоградской области

По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность газового оборудования. При этом местные жители отметили, что дом, в котором произошёл взрыв, в конце лета пострадал от атаки беспилотника.

Очевидцы рассказали, что в результате происшествия была полностью разрушена квартира на пятом этаже, в соседних домах взрывной волной выбило окна. По непроверенной информации, погибли два человека: бабушка и внучка.

Официальной информации об инциденте пока не поступало.

Ранее в МЧС заявили, что в Казани в многоквартирном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси, погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».