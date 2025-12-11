Путин призвал упростить процедуру получения семейной налоговой выплаты
Новая мера поддержки семей с двумя и более детьми будет введена в России в 2026 году. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он напомнил, что претендовать на неё смогут семьи, у которых «средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе».
«Каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году НДФЛ. Для них расчётная ставка составит 6%. Что было уплачено свыше, вернётся в семью», - указал Путин.
Глава государства подчеркнул, что процедура получения, так называемой, налоговой семейной выплаты «должна быть максимально простой и необременительной для людей».
Ранее доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году работающие родители с невысокими доходами смогут получить порядка 88 тысяч рублей ежегодной семейной выплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
