Россиянам рассказали, сколько шампанского можно выпить на Новый год

Он пояснил, что пузырьки газа стимулируют выработку желудочного сока, что подготавливает организм к приему пищи. К тому же они создают атмосферу праздника.

Эксперт указал, что лучше всего выбирать брют и экстра-брют, так как в них меньше всего сахара. А выпить достаточно один бокал, так как уже упомянутые пузырьки газа ускоряют опьянение.

«Оптимально продолжать новогоднюю ночь с сухими винами... с позиций медицины это лучшее, что есть среди алкогольных напитков», - заключил Буеверов.

Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев заявил «Радиоточке НСН», что критического подорожания шампанского до конца года не будет.