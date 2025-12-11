Россиянам рассказали, сколько шампанского можно выпить на Новый год
Шампанское и игристые вина являются оптимальным напитком перед обильной праздничной едой. Об этом сайту aif.ru заявил врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Буеверов.
Он пояснил, что пузырьки газа стимулируют выработку желудочного сока, что подготавливает организм к приему пищи. К тому же они создают атмосферу праздника.
Эксперт указал, что лучше всего выбирать брют и экстра-брют, так как в них меньше всего сахара. А выпить достаточно один бокал, так как уже упомянутые пузырьки газа ускоряют опьянение.
«Оптимально продолжать новогоднюю ночь с сухими винами... с позиций медицины это лучшее, что есть среди алкогольных напитков», - заключил Буеверов.
Ранее руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев заявил «Радиоточке НСН», что критического подорожания шампанского до конца года не будет.
