«Мыльная опера и вурдалаки»: Сколько продержатся националисты на «Азовстали»
В Минобороны РФ заявили, что засевшие на «Азовстали» боевики готовы сдаться, но ждут приказа, а США не стали реагировать на их просьбы о «спасении».
Российские военные завершают зачистку комбината «Азовсталь» от националистов и военнослужащих ВСУ в Мариуполе и предлагают им сдаться.
При этом сами националисты опасаются, что у них остались «последние часы или дни», и просят помощи у США, которые вновь подтвердили, что не собираются отправлять военных на Украину.
ОХОТА НА «АЗОВСКИХ ВУРДАЛАКОВ»
Главным ньюсмейкером ночи по традиции стал глава Чечни Рамзан Кадыров, показавший в Telegram видео с трофеями, захваченными на «Азовстали».
«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз. (…) По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счёт оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными. Нет у нациков никаких шансов. До них это слабо доходит, но ничего, мы всё равно всех вылечим», - написал Кадыров около двух часов ночи.
При этом он отметил, что «азовские вурдалаки» превратили это предприятие в «приличный укрепрайон».
Накануне вечером Кадыров сообщал, что чеченские силовики сжимают кольцо окружения националистов в промзоне Мариуполя.
Со своей стороны, в Минобороны России призвали Киев разрешить засевшим на «Азовстали» военным сдаться.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», - сказал генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, украинские военные готовы сдаться, но не могут сделать это без приказа.
«Согласно содержанию радиоперехватов, командиры оставшихся на "Азовстали" вооруженных формирований, осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие, но только по соответствующему распоряжению из Киева. Без получения такого приказа командиры украинских вооруженных формирований не могут самостоятельно принять решение, так как за указанные действия на Украине их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела», - рассказал Мизинцев.
При этом он отметил, что засевшие на «Азовстали» националисты могут использовать мирных жителей как «живой щит».
Генерал-полковник также подтвердил, что Россия гарантирует всем безопасную эвакуацию из «Азовстали».
Он отметил, что с 14:00 вторника был открыт гуманитарный коридор для желающих сдаться и мирных граждан, если таковые там есть, однако по состоянию на 22:00 мск 19 апреля этим коридором никто не воспользовался.
При этом, по данным Первого канала, более 120 человек покинули «Азовсталь» по гуманитарным коридорам.
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА И ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
Между тем украинские СМИ распространили обращение Сергея Волыны, которого в Киеве называют командиром 36-й бригады морской пехоты. Той самой бригады, 1350 военнослужащих которой сдались 13 апреля в плен.
«Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы», - заявил Волына.
При этом он призвал, США, Великобританию, Турцию и Украину спасти остатки украинских военных на «Азовстали».
Однако в Вашингтоне во вторник вновь подтвердили, что американские военные не будут участвовать в конфликте на Украине.
«У президента нет планов по отправке войск на войну с Россией. Это противоречит нашим интересам в сфере национальной безопасности и интересам наших сограждан», - заявила в ходе брифинга представитель Белого дома Джен Псаки.
Так она прокомментировала предложение одного из сенаторов рассмотреть возможность отправки военных на Украину.
Как оказалось, у президента США Джо Байдена нет планов и на посещение Киева, которое он ранее анонсировал.
«Ответ: я не знаю», — сказал Байден, отвечая в Нью-Гэмпшире на вопрос журналиста о готовности посетить украинскую столицу.
Вскоре Байден добавил, что «уже бывал на Украине много раз, просто не был там за последнее время».
«"Мыльная опера" с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о "поддержке Украины" не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли», - написала в этой связи китайская газета Global Times.
Между тем, вечером 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о начале «битвы за Донбасс». Со своей стороны, Рамзан Кадыров сообщил в тот же день, что Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине.
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