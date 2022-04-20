«Мыльная опера и вурдалаки»: Сколько продержатся националисты на «Азовстали»

ОХОТА НА «АЗОВСКИХ ВУРДАЛАКОВ»

Главным ньюсмейкером ночи по традиции стал глава Чечни Рамзан Кадыров, показавший в Telegram видео с трофеями, захваченными на «Азовстали».

«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз. (…) По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счёт оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными. Нет у нациков никаких шансов. До них это слабо доходит, но ничего, мы всё равно всех вылечим», - написал Кадыров около двух часов ночи.

При этом он отметил, что «азовские вурдалаки» превратили это предприятие в «приличный укрепрайон».

Накануне вечером Кадыров сообщал, что чеченские силовики сжимают кольцо окружения националистов в промзоне Мариуполя.

Со своей стороны, в Минобороны России призвали Киев разрешить засевшим на «Азовстали» военным сдаться.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», - сказал генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские военные готовы сдаться, но не могут сделать это без приказа.

«Согласно содержанию радиоперехватов, командиры оставшихся на "Азовстали" вооруженных формирований, осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие, но только по соответствующему распоряжению из Киева. Без получения такого приказа командиры украинских вооруженных формирований не могут самостоятельно принять решение, так как за указанные действия на Украине их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела», - рассказал Мизинцев.

При этом он отметил, что засевшие на «Азовстали» националисты могут использовать мирных жителей как «живой щит».

Генерал-полковник также подтвердил, что Россия гарантирует всем безопасную эвакуацию из «Азовстали».

Он отметил, что с 14:00 вторника был открыт гуманитарный коридор для желающих сдаться и мирных граждан, если таковые там есть, однако по состоянию на 22:00 мск 19 апреля этим коридором никто не воспользовался.

При этом, по данным Первого канала, более 120 человек покинули «Азовсталь» по гуманитарным коридорам.