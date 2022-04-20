СМИ: Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву

Отмечается, что новый пакет военной помощи будет примерно на ту же сумму, что и предыдущий, а именно около $800 млн. В список вооружения могут войти артиллерийские оружия и десятки тысяч боеприпасов.

По данным источников NBC, администрация Байдена объявит о новом пакете военной поставки на текущей неделе. Сообщается, что приказ о выделении дополнительной военной помощи Украине еще не подписан президентом США.



