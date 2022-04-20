СМИ: Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву

Администрация президента США планирует объявить о новом пакете военной поддержки Украины. Об этом сообщает телекомпания NBC, предает ТАСС.

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Отмечается, что новый пакет военной помощи будет примерно на ту же сумму, что и предыдущий, а именно около $800 млн. В список вооружения могут войти артиллерийские оружия и десятки тысяч боеприпасов.

По данным источников NBC, администрация Байдена объявит о новом пакете военной поставки на текущей неделе. Сообщается, что приказ о выделении дополнительной военной помощи Украине еще не подписан президентом США.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПрезидент СШАВВС США
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