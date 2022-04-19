Более 120 человек вышли из «Азовстали» в Мариуполе
19 апреля 202219:33
Более 120 человек по гуманитарным коридорам покинули комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает Первый канал.
По данным СМИ, после открытия гуманитарного коридора был установлен режим тишины, военные действия остановлены.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru