Более 120 человек вышли из «Азовстали» в Мариуполе

Более 120 человек по гуманитарным коридорам покинули комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает Первый канал.

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По данным СМИ, после открытия гуманитарного коридора был установлен режим тишины, военные действия остановлены.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости
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