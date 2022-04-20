Кадыров рассказал о зачистке мариупольской «Азовстали»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о зачистке завода «Азовсталь» в Мариуполе от украинских силовиков.
Как сообщил политик в своем Telegram-канале, работа по зачистке зданий промзоны не прекращается. Кадыров опубликовал видео, на котором показал «один из самых крупных промышленных объектов в ДНР», который использовался противником в качестве одной из своих многочисленных баз, отмечает Газета.ру.
«Воины из Чеченской Республики, словно бесстрашные волки, прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон», — подчеркнул глава Чечни.
Кадыров также рассказал, что чеченские бойцы совместно с представителями силовых структур Донецкой народной республики взяли в качестве трофеев три единицы техники, пишет Ura.ru. Глава Чечни добавил, что счет отбитым у противника оружию и боеприпасам «давно потерян».
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