Кадыров рассказал о зачистке мариупольской «Азовстали»

Как сообщил политик в своем Telegram-канале, работа по зачистке зданий промзоны не прекращается. Кадыров опубликовал видео, на котором показал «один из самых крупных промышленных объектов в ДНР», который использовался противником в качестве одной из своих многочисленных баз, отмечает Газета.ру.

«Воины из Чеченской Республики, словно бесстрашные волки, прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров также рассказал, что чеченские бойцы совместно с представителями силовых структур Донецкой народной республики взяли в качестве трофеев три единицы техники, пишет Ura.ru. Глава Чечни добавил, что счет отбитым у противника оружию и боеприпасам «давно потерян».

