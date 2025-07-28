По его словам, в российских регионах люди продолжают активно пользоваться личным транспортом, из-за чего случаются коллапсы с парковками.

«Кроме того, во многих регионах парковки по субботам и воскресеньям бесплатные. Также бывает, что парковка платная только в рабочие часы. В городах-миллионниках часто бывают проблемы с парковками. Метро есть в считанном количестве городов России, и во многих из них оно носит декоративный характер. Ситуацию оно не спасает. Поэтому частный автотранспорт сохраняет важное значение, прежде всего, как способ доставки до места работы», - заключил Похмелкин.



Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что в Москве при строительстве жилых комплексов должно быть предусмотрено парковочное место, необходимо обязать застройщиков это делать.

