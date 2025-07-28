Автомобилисты призвали расширить варианты оплаты парковок
При создании платной парковки необходимо вводить и вариативные способы ее оплаты, сказал НСН Виктор Похмелкин.
Во многих российских регионах люди продолжают активно пользоваться личным транспортом, из-за чего случаются коллапсы с парковками, сказал в эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Минтранс РФ утвердил рекомендации для городов и муниципалитетов по организации парковочного пространства, отмечает газета «Коммерсант». Ведомство предлагает использовать опыт Москвы. Похмелкин отметил, что при создании платной парковки необходимо вводить и вариативные способы ее оплаты.
«Платная парковка не может быть благом для водителя. То, что вчера было бесплатным, вдруг взяли и объявили платным, да еще и без каких-то дополнительных услуг. Этого никто понять не может. Но люди с этим мирятся, терпят, что называется. Если вводится платная парковка, то должна быть вариативность ее оплаты: у человека должна быть возможность оплатить и наличными, и безналичными, и картой, и через СМС. Чем больше вариантом – тем лучше», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в российских регионах люди продолжают активно пользоваться личным транспортом, из-за чего случаются коллапсы с парковками.
«Кроме того, во многих регионах парковки по субботам и воскресеньям бесплатные. Также бывает, что парковка платная только в рабочие часы. В городах-миллионниках часто бывают проблемы с парковками. Метро есть в считанном количестве городов России, и во многих из них оно носит декоративный характер. Ситуацию оно не спасает. Поэтому частный автотранспорт сохраняет важное значение, прежде всего, как способ доставки до места работы», - заключил Похмелкин.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил НСН, что в Москве при строительстве жилых комплексов должно быть предусмотрено парковочное место, необходимо обязать застройщиков это делать.
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