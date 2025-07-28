Германия поставит Украине еще 11 зенитных комплексов IRIS-T SLM
Германия планирует передать Украине еще 11 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Об этом заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев, сообщает телеканал n-tv.
По словам дипломата, в настоящее время ВСУ располагают семью такими системами. Поставка дополнительных установок станет продолжением ранее анонсированной программы военной помощи. Также, как уточнил Макеев, украинская армия использует модификацию IRIS-T SLS — короткодействующую версию комплекса.
Хотя системы IRIS-T изначально не предназначены для перехвата баллистических ракет, украинская сторона заявила о нескольких успешных попытках их перехвата в боевых условиях.
Правительство Германии ранее заявляло, что до конца 2026 года Берлин намерен профинансировать производство и передачу Киеву 24 таких ЗРК. Системы IRIS-T производятся немецкой компанией Diehl Defence и входят в число ключевых элементов современного противовоздушного щита Украины, передает «Радиоточка НСН».
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