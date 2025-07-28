Германия поставит Украине еще 11 зенитных комплексов IRIS-T SLM

Хотя системы IRIS-T изначально не предназначены для перехвата баллистических ракет, украинская сторона заявила о нескольких успешных попытках их перехвата в боевых условиях.

Правительство Германии ранее заявляло, что до конца 2026 года Берлин намерен профинансировать производство и передачу Киеву 24 таких ЗРК. Системы IRIS-T производятся немецкой компанией Diehl Defence и входят в число ключевых элементов современного противовоздушного щита Украины, передает «Радиоточка НСН».

