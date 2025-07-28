Во Львовской области демонтируют Вечный огонь и памятники советским солдатам

В городе Дрогобыч Львовской области и его окрестностях планируется демонтаж мемориальных объектов, связанных с советским прошлым. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

По данным местных властей, будут убраны остатки мемориала «Вечный огонь» в черте города, а также два памятника советским солдатам в расположенном неподалёку селе Михайлевичи. Решение стало частью продолжающейся в регионе кампании по демонтажу советской символики.