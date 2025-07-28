Во Львовской области демонтируют Вечный огонь и памятники советским солдатам
В городе Дрогобыч Львовской области и его окрестностях планируется демонтаж мемориальных объектов, связанных с советским прошлым. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
По данным местных властей, будут убраны остатки мемориала «Вечный огонь» в черте города, а также два памятника советским солдатам в расположенном неподалёку селе Михайлевичи. Решение стало частью продолжающейся в регионе кампании по демонтажу советской символики.
Демонтаж бетонных конструкций поручен муниципальному коммунальному предприятию, а эксгумацией возможных захоронений займется мемориально-поисковый центр «Доля» при Львовском облсовете, который имеет соответствующие полномочия на проведение раскопок.
Массовое удаление объектов, связанных с СССР, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В последние годы украинские власти распространили эти меры и на элементы, связанные с российской историей и культурой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru