«Помогут братья-белорусы»: Как засуха сказалась на урожае юга России
Катастрофы с урожаем в России нет, однако в случае любых дефицитов нам поможет Белоруссия, сказал НСН Аркадий Злочевский.
Самая тяжелая ситуация с урожаем зерна - в Ростовской области, однако даже в случае дефицита каких-то культур урожая хватит на внутреннее снабжение, сказал в эфире НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Режим ЧС уже введен на территории Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, сообщает газета «Известия». Проблему признают губернаторы территорий, заявившие о потери до трети урожая. В Госдуме готовят письмо в Минсельхоз с просьбой выделить господдержку сельхозпроизводителям. Злочевский отметил, что катастрофы с урожаем зерна в России не наблюдается.
«На юге есть сокращения сбора урожая, но катастрофы никакой нет. Сейчас цены даже развернулись вниз. Идет сокращение культур, которые нерентабельны, в первую очередь – пшеница. Посмотрим, удастся ли компенсировать другими регионами потери по югу. Мы видим прибавки, например, в Волгоградской области, в Ставрополе. То есть урожайность лучше, чем в прошлом году. Не уверен, что это сможет компенсировать потери на юге, но жизнь покажет. Даже если не компенсируется, то нас ждет урожай на уровне прошлого года, хороший урожай с заделом для экспорта в том числе», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в Ростовской области наблюдается самая тяжелая ситуация.
«Самая тяжелая ситуация наблюдается в Ростовской области. У них там совсем плохенько, потери большие, урожай не блещет в этом сезоне, мягко говоря. Это скажется на экспортных потоках, так как придется тащить из более далеких регионов зерно, которое обычно под боком. Это автоматом снижает конкурентоспособность на внешних рынках. Это может повлиять на объемы экспорта в сторону снижения, однако никак не повлияет на внутреннее снабжение», - отметил Злочевский.
Он добавил, что в случае возможного дефицита Белоруссия поможет России.
«Есть культуры, которые могут показать дефицит. Это, например, рожь, которую недосеяли в этом году. Однако это та культура, которая и так падает в потреблении, она сама по себе не очень востребована. Из-за этого был кризис перепроизводства - несколько лет подряд девать ее было некуда, потому что она не очень экспортоориентированная. Однако даже если будет какой-то дефицит, то братья-белорусы помогут», - заключил эксперт.
Ранее Злочевский сказал НСН, что российское сельское хозяйство сильнее всего зависит от импорта семян свеклы - поставки из-за рубежа превышают 70% от всего объема.
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