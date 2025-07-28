Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Режим ЧС уже введен на территории Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, сообщает газета «Известия». Проблему признают губернаторы территорий, заявившие о потери до трети урожая. В Госдуме готовят письмо в Минсельхоз с просьбой выделить господдержку сельхозпроизводителям. Злочевский отметил, что катастрофы с урожаем зерна в России не наблюдается.

«На юге есть сокращения сбора урожая, но катастрофы никакой нет. Сейчас цены даже развернулись вниз. Идет сокращение культур, которые нерентабельны, в первую очередь – пшеница. Посмотрим, удастся ли компенсировать другими регионами потери по югу. Мы видим прибавки, например, в Волгоградской области, в Ставрополе. То есть урожайность лучше, чем в прошлом году. Не уверен, что это сможет компенсировать потери на юге, но жизнь покажет. Даже если не компенсируется, то нас ждет урожай на уровне прошлого года, хороший урожай с заделом для экспорта в том числе», - сказал собеседник НСН.