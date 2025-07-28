Минфин США вновь отложил санкции против сербской «дочки» «Газпрома»
Министерство финансов США в пятый раз перенесло введение санкций против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), контрольный пакет которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
По ее словам, очередная отсрочка продлится 30 дней. 18 июля NIS повторно направила запрос американскому минфину о продлении временной лицензии на продолжение деятельности. В тот же день правительство Сербии обратилось с просьбой отсрочить введение ограничений на более длительный срок — 180 дней.
До этого компания уже четыре раза получала разрешение на отсрочку санкций, последняя из которых действовала до 29 июля. Кроме того, 14 марта NIS направила в Минфин США официальный запрос на исключение из списка санкционированных организаций (SDN List), однако окончательного решения по этому поводу пока не принято.
NIS остается одним из крупнейших игроков на энергетическом рынке Сербии и продолжает работу благодаря временным лицензиям, выдаваемым в рамках механизма ограниченного послабления санкционного режима, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru