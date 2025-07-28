Минфин США вновь отложил санкции против сербской «дочки» «Газпрома»

Министерство финансов США в пятый раз перенесло введение санкций против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), контрольный пакет которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По ее словам, очередная отсрочка продлится 30 дней. 18 июля NIS повторно направила запрос американскому минфину о продлении временной лицензии на продолжение деятельности. В тот же день правительство Сербии обратилось с просьбой отсрочить введение ограничений на более длительный срок — 180 дней.