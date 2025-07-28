Россия закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
Российское правительство закрепило на правовом уровне закрытие 20 ранее не функционировавших автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, в том числе расположенных на бывшей границе с Украиной. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 августа утрачивают статус 13 автодорожных и 7 железнодорожных пунктов, ранее установленных в рамках соглашения между Россией и Украиной от 8 февраля 1995 года. В пояснении отмечается, что все объекты из перечня на момент принятия решения уже не использовались по назначению.
Некоторые из указанных пунктов располагаются на территории новых субъектов России. Как следует из данных ФГКУ «Росгранстрой», все они де-факто не функционируют и отсутствуют в актуальных реестрах действующих погранпереходов.
В сопроводительных документах уточняется, что мера носит юридический характер и не повлияет на текущую схему пересечения границы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru