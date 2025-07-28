Россия закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Российское правительство закрепило на правовом уровне закрытие 20 ранее не функционировавших автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, в том числе расположенных на бывшей границе с Украиной. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 августа утрачивают статус 13 автодорожных и 7 железнодорожных пунктов, ранее установленных в рамках соглашения между Россией и Украиной от 8 февраля 1995 года. В пояснении отмечается, что все объекты из перечня на момент принятия решения уже не использовались по назначению.