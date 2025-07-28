В Петербурге задержали троих за вандализм у памятника «Блокадному трамваю»
В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, подозреваемых в повреждении памятника «Блокадному трамваю», установленного на проспекте Стачек. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел накануне. По данным полиции, вандалы вырвали два прожектора и табличку с номером маршрута «12», а также нанесли повреждения другим элементам мемориала. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК — «Осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц».
Как уточнили в Главном следственном управлении СК по Петербургу, фигуранты поднялись на крышу памятного трамвая, где сломали табличку и часть конструкций, один из участников снимал действия на видео.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемых — двоих 32-летних и одного 30-летнего мужчину. Все они были задержаны по месту жительства. В ближайшее время их передадут в распоряжение следователей для проведения необходимых процессуальных действий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru