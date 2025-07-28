В Петербурге задержали троих за вандализм у памятника «Блокадному трамваю»

В Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин, подозреваемых в повреждении памятника «Блокадному трамваю», установленного на проспекте Стачек. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне. По данным полиции, вандалы вырвали два прожектора и табличку с номером маршрута «12», а также нанесли повреждения другим элементам мемориала. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК — «Осквернение символа воинской славы России, совершенное группой лиц».