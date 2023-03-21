«Глушит сигнал»: Названо секретное оружие России против беспилотников
Россия располагает средствами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют закрыть целую дивизию от высокоточного оружия, отметил в эфире НСН Павел Калмыков.
Россия борется с украинскими беспилотниками с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это секретное оружие, позволяющее перехватить управление БПЛА и даже посадить их, рассказал эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН.
Накануне украинские источники в сфере обороны сообщили изданию Economist, что на Украине считают «черной магией» то, как ВС РФ удается сбивать беспилотники. В своих соцсетях украинцы начали делится информацией о сгоревших БПЛА и решать, как защищать технику. Разбираясь в причинах, вспомнили и о боевой установке ЭМИ-излучения «Ранец-Е», которую Россия показала в 2001 году. Павел Калмыков отметил, что Россия располагает оружием для борьбы с БПЛА, которое не имеет аналогов в мире.
«Нашей стране позволяет эффективно бороться с беспилотниками система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тема эта закрытая и секретная, поэтому точные характеристики этих систем знают только специалисты, которые с ними работают. По открытым данным, которые появлялись в прессе, есть несколько станций РЭБ: "Красуха", "Леер", "Мурманск", "Пенициллин". Есть целый спектр этих станций. Они работают в разных диапазонах на разное расстояние. Например, сообщалось, что "Красуха" может закрыть целую дивизию в театре военных действий от высокоточного оружия. То есть, нарушаются сигналы наведения. Есть конкретные станции, которые глушат сигнал, перехватывают управление беспилотниками и могут их посадить», - сказал Калмыков.
Он выразил уверенность, что российское военное командование задействовало далеко не все возможности РЭБ на Украине.
«Российское командование не полностью задействует все возможности РЭБ на Украине, у нас они гораздо шире. На Западе тоже есть система радиоэлектронной борьбы, но российские разработки не имеют аналогов в мире. Кроме того, системы РЭБ устанавливаются практически на все самолеты и вертолеты для того, чтобы защищать их от атак», - резюмировал Калмыков.
Ранее глава ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в разговоре с НСН отмечал, что серьезные средства радиоэлектронной борьбы способны бороться с беспилотниками. Однако, указывал он, у их бесконтрольного применения есть побочные эффекты. По словам Бабинцева, включение системы РЭБ обрушит работу всех радиоэлектронных систем вокруг.
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