«Глушит сигнал»: Названо секретное оружие России против беспилотников

Накануне украинские источники в сфере обороны сообщили изданию Economist, что на Украине считают «черной магией» то, как ВС РФ удается сбивать беспилотники. В своих соцсетях украинцы начали делится информацией о сгоревших БПЛА и решать, как защищать технику. Разбираясь в причинах, вспомнили и о боевой установке ЭМИ-излучения «Ранец-Е», которую Россия показала в 2001 году. Павел Калмыков отметил, что Россия располагает оружием для борьбы с БПЛА, которое не имеет аналогов в мире.

«Нашей стране позволяет эффективно бороться с беспилотниками система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тема эта закрытая и секретная, поэтому точные характеристики этих систем знают только специалисты, которые с ними работают. По открытым данным, которые появлялись в прессе, есть несколько станций РЭБ: "Красуха", "Леер", "Мурманск", "Пенициллин". Есть целый спектр этих станций. Они работают в разных диапазонах на разное расстояние. Например, сообщалось, что "Красуха" может закрыть целую дивизию в театре военных действий от высокоточного оружия. То есть, нарушаются сигналы наведения. Есть конкретные станции, которые глушат сигнал, перехватывают управление беспилотниками и могут их посадить», - сказал Калмыков.

Он выразил уверенность, что российское военное командование задействовало далеко не все возможности РЭБ на Украине.