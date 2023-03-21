Украина объяснила «чёрной магией» успехи российских военных при сбитии беспилотников

По словам источника издания, военные России подавляют сигналы, воздействуют на GPS и отправляют беспилотники на неверную высоту, чтобы они падали с неба.



Источник также сообщил о планах получения высокотехнологического оружия в ближайшее время, однако, по мнению информатора, даже с такими мощностями будет сложно выступать против российской армии.

Ранее сообщалось, что Украина получила норвежские танки Leopard 2.

