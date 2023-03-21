Украина объяснила «чёрной магией» успехи российских военных при сбитии беспилотников
Украина назвала «чёрной магией» в электромагнитной обороне то, как российским военным удается сбивать беспилотники, сообщает британское издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.
По словам источника издания, военные России подавляют сигналы, воздействуют на GPS и отправляют беспилотники на неверную высоту, чтобы они падали с неба.
Источник также сообщил о планах получения высокотехнологического оружия в ближайшее время, однако, по мнению информатора, даже с такими мощностями будет сложно выступать против российской армии.
Ранее сообщалось, что Украина получила норвежские танки Leopard 2.
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