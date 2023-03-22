«Против ракет и дронов»: Генерал заявил, что Москва под «надежным щитом»

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут завершены до конца 2023 года. По его словам, речь идет о формировании дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка. Сергей Липовой отметил, что сегодня Москва прикрыта надежными средствами ПВО.

«Москва не просто прикрыта: дополнительно поставлены средства ПВО именно против дронов, так как их сложно обнаружить. А практика показала, что они могут нанести серьезный ущерб. Москва и Московская область также прикрыты против крупнокалиберной авиации, против истребителей, крылатых ракет. Все меры предприняты, Москва находится под надежным щитом», - сказал Липовой.

Он отметил, что модернизация системы противоракетной обороны Москвы, о которой говорит Шойгу, связана с созданием дополнительных подразделений ВДВ.