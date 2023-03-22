«Против ракет и дронов»: Генерал заявил, что Москва под «надежным щитом»
Москва и область «закрыты» от истребителей и крылатых ракет, предприняты все меры безопасности, отметил в эфире НСН Сергей Липовой.
Москва и Подмосковье надежно прикрыты от крупнокалиберной авиации, при этом в столицу дополнительно поставили средства ПВО против дронов, рассказал глава президиума общественного движения «Офицеры России», генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что работы по модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы будут завершены до конца 2023 года. По его словам, речь идет о формировании дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка. Сергей Липовой отметил, что сегодня Москва прикрыта надежными средствами ПВО.
«Москва не просто прикрыта: дополнительно поставлены средства ПВО именно против дронов, так как их сложно обнаружить. А практика показала, что они могут нанести серьезный ущерб. Москва и Московская область также прикрыты против крупнокалиберной авиации, против истребителей, крылатых ракет. Все меры предприняты, Москва находится под надежным щитом», - сказал Липовой.
Он отметил, что модернизация системы противоракетной обороны Москвы, о которой говорит Шойгу, связана с созданием дополнительных подразделений ВДВ.
«Нововведения, которые озвучил Шойгу, связаны в комплексе с теми предложениями, которые утвердил президент РФ по созданию дополнительных подразделений ВДВ, дополнительных подразделений армейской авиации. Это комплекс мероприятий, в одночасье он не делается. Это серьезный вопрос, который требует серьезного подхода», - резюмировал Липовой.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что практическая боевая работа позволила считать ПВО России одной из лучших в мире. На этом фоне эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в разговоре с НСН сообщал, что войска ПВО были отдельным видом Вооруженных сил России до 1998 года. Однако, отметил он, нынешняя ситуация указала на необходимость возврата к такой системе.
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