Мир на Донбассе или газ? Что станет основной темой встречи «нормандской четверки»
Эксперты НСН разошлись во мнении, что же станет главным вопросом на встрече лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Президент России Владимир Путин примет сегодня участие в саммите лидеров «нормандского формата для урегулирования ситуации в Донбассе. России, Германии, Франции и Украины.
Встреча четвёрки состоится в Париже впервые после трехлетнего перерыва. Москва условием саммита поставила выполнение решений, которые были приняты на предыдущих встречах: разведение войск на трех пилотных участках и согласие Киева на политическое урегулирование по «формуле Штайнмайера». Кроме того, параметры итогового документа были согласованы заранее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать многого от парижской встречи с учётом противоречивой позиции Киева по ряду ключевых вопросов.
На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.
Перед тем, как отправиться в Париж, лидер Украины получил несколько полезных советов, в том числе и от первого президента страны Леонида Кравчука. Политики встречались на прошлой неделе. А в интервью НСН Кравчук рассказал, почему перед встречей с Путиным Зеленский не волнуется.
«Я никогда бы не рекомендовал президенту Украины не встречаться с Путиным! Нашли страшилище: с Путиным нельзя встречаться, потому что он тебя «заговорит»!.. Зеленский должен встречаться хоть с дьяволом ради Украины! Потому что только во время встреч, переговоров обсуждений можно решать вопросы, которые возникают. Люди должны говорить – один с другим. Бояться встречаться с Владимиром Путиным может только Порошенко, потому что у него нет для Путина никаких аргументов. Если президент любой страны боится встречаться с президентом другой страны, то должен сложить свои полномочия – он не президент», - заявил собеседник НСН.
Кравчук рассказал о плане Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе. Это обмен пленными, решение вопросов безопасности, проведение выборов.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев поддержать главу государства Владимира Зеленского. Он посоветовал вместо того, чтобы идти на очередной майдан пойти в храм и помолиться за успех в международных переговорах
А вот бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН заявил, что не тема Донбасса будет превалирующей на встрече нормандской четверки, а тема газа, его транзита через Украину и цена на голубое топливо.
«Украина смотрит на этот вопрос как на остаточный, потому что Зеленский не реализует интересы украинского народа. Да, Владимир Путин сказал, что "мы не оставим Украину без транзита", но решаться этот вопрос будет исключительно в экономической плоскости – цена, сроки, условия. Это будут уже другие объемы, ведь не для этого строился "Северный поток-2", чтобы его консервировать. Поэтому должны быть другие условия и все же политическая составляющая. Чтобы не было вновь судов. Он же понимает, что "Нафтогаз" Украины работает под контролем американцев, а у них другая задача – наладить поставки сжиженного газа на рынок Европы. Для этого нужно дестабилизировать рынок – всю вину валить на Россию, мол "она является нестабильным поставщиком"», - сказал украинский экс-парламентарий.
При этом «Коммерсант» со ссылкой на специалистов, занимающихся подготовкой этой встречи пишет, что Россию вполне удовлетворит развитие отношений с Киевом по грузинской модели. В этом случае конфликт разрешен не будет (как в случае с Абхазией и Южной Осетией), однако двусторонние связи будут сохранены, Россия и Украина будут сотрудничать в экономике и решать возникающие вопросы в специально придуманных форматах.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Половина россиян захотели поменять Конституцию РФ
- Стало известно о «жесткой позиции» России на встрече «нормандской четверки»
- Ельцина обвинили в отказе от Крыма и Донбасса
- Новости за ночь: Назван «самый пьяный округ» России
- Новости за ночь: Российские военные доставили гумпомощь жителям Ракки