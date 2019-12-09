Ельцина обвинили в отказе от Крыма и Донбасса

9 декабря 201907:58

Экс-глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что делегации из Крыма и Донбасса во время подписания Беловежского соглашения в 1991 году якобы просили о вхождении в состав Российской федерации. «Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они [жители Крыма, Донецка и Луганска] понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм», - заявил Филатов в интервью газете «Взгляд».

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В свою очередь, пишет Ura.ru, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский отметил, что у Ельцина не реальных возможностей включить Крым и Донбасс в состав РФ.

Напомним, что 9 декабря состоится встреча «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе. Перед этой встречей экс-президент Украины предостерег действующего президента Владимира Зеленского от встречи с российским лидером с глазу на глаз. В эфире НСН глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отметил, что подобные опасения вызваны подозрениями относительно возможных уступок, которые могут быть сделаны в адрес России. «Часть украинского общества и немалая часть украинского политического класса и политических элит не принимает возможность каких-либо договоренностей с Россией, в том числе по Донбассу и по газу», - отметил украинский политолог. По его словам, сам факт закрытой встречи неизбежно вызовет массу подозрений и даст пищу для размышлений сторонникам конспирологических теорий.


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Донской
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