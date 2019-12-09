Ельцина обвинили в отказе от Крыма и Донбасса

В свою очередь, пишет Ura.ru, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский отметил, что у Ельцина не реальных возможностей включить Крым и Донбасс в состав РФ.

Напомним, что 9 декабря состоится встреча «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе. Перед этой встречей экс-президент Украины предостерег действующего президента Владимира Зеленского от встречи с российским лидером с глазу на глаз. В эфире НСН глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отметил, что подобные опасения вызваны подозрениями относительно возможных уступок, которые могут быть сделаны в адрес России. «Часть украинского общества и немалая часть украинского политического класса и политических элит не принимает возможность каких-либо договоренностей с Россией, в том числе по Донбассу и по газу», - отметил украинский политолог. По его словам, сам факт закрытой встречи неизбежно вызовет массу подозрений и даст пищу для размышлений сторонникам конспирологических теорий.



