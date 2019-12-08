Саакашвили призвал помолиться за Зеленского перед «нормандской встречей»

«Если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной», — приводит ТАСС слова Саакашвили из его интервью телеканалу «Украина».

Свою точку зрения Саакашвили объяснил заботой о мире о безопасности на Украине.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью НСН пояснил, почему считает, что акция оппозиции в Киеве перед «нормандской встречей» сыграла против организаторов протестов.

