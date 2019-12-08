Саакашвили призвал помолиться за Зеленского перед «нормандской встречей»
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев поддержать главу государства Владимира Зеленского накануне «нормандской встречи» лидеров России, Германии, Франции и Украины в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
Саакашвили посоветовал вместо того, чтобы идти на очередной майдан пойти в храм и помолиться за успех в международных переговорах. По мнению бывшего украинского чиновника, особенно стоит усердствовать в молитвах экс-президенту Украины Петру Порошенко, экс-премьеру страны Юлии Тимошенко и лидеру украинской партии «Голос» Святославу Вакарчуку.
«Если Украина потерпит поражение на этих переговорах, каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной», — приводит ТАСС слова Саакашвили из его интервью телеканалу «Украина».
Свою точку зрения Саакашвили объяснил заботой о мире о безопасности на Украине.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью НСН пояснил, почему считает, что акция оппозиции в Киеве перед «нормандской встречей» сыграла против организаторов протестов.
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