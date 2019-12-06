Говоря о транзите газа через Украину, Путин дал сигнал Европе

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса отметил, что РФ не намеренна отказываться от транзита газа через Украину с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». По его словам, противоположная мера была бы экономически нецелесообразна. Путин надеется, что страны найдут наиболее приемлемое решение по вопросу транзита газа.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН заявил, что такое выступление президента России является сигналом, как Украине, так и Евросоюзу.

«Политика состоит из экономики. Если устраивает цена и качество, то европейцы сопротивляются политическому давлению Америки. Вот и здесь Путин дал сигнал, что есть шанс сохранить [транзит]…что нельзя обзывать партнера врагом, агрессором и рассчитывать на хорошие отношения в торговле. Это сигнал и европейцам, чтобы успокоились, и украинцам, чтобы те приходили в чувства и определялись – воюем или торгуем», - сказал Олейник.

По его мнению, главным вопросом на встрече Нормандской четверки будет именно тема газа. Так как вопрос по энергоресурсам интересует и президента Франции, и президента Германии, а также Россию.