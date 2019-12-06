Говоря о транзите газа через Украину, Путин дал сигнал Европе
Бывший депутат Верховной рады Украины в эфире НСН рассказал, что имел ввиду Владимир Путин, обещая не прерывать транзит газа через Украину.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса отметил, что РФ не намеренна отказываться от транзита газа через Украину с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». По его словам, противоположная мера была бы экономически нецелесообразна. Путин надеется, что страны найдут наиболее приемлемое решение по вопросу транзита газа.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН заявил, что такое выступление президента России является сигналом, как Украине, так и Евросоюзу.
«Политика состоит из экономики. Если устраивает цена и качество, то европейцы сопротивляются политическому давлению Америки. Вот и здесь Путин дал сигнал, что есть шанс сохранить [транзит]…что нельзя обзывать партнера врагом, агрессором и рассчитывать на хорошие отношения в торговле. Это сигнал и европейцам, чтобы успокоились, и украинцам, чтобы те приходили в чувства и определялись – воюем или торгуем», - сказал Олейник.
По его мнению, главным вопросом на встрече Нормандской четверки будет именно тема газа. Так как вопрос по энергоресурсам интересует и президента Франции, и президента Германии, а также Россию.
«Украина смотрит на этот вопрос как на остаточный, потому что Зеленский не реализует интересы украинского народа. Да, Владимир Путин сказал, что "мы не оставим Украину без транзита", но решаться этот вопрос будет исключительно в экономической плоскости – цена, сроки, условия. Это будут уже другие объемы, ведь не для этого строился "Северный поток-2", чтобы его консервировать. Поэтому должны быть другие условия и все же политическая составляющая. Чтобы не было вновь судов. Он же понимает, что "Нафтогаз" Украины работает под контролем американцев, а у них другая задача – наладить поставки сжиженного газа на рынок Европы. Для этого нужно дестабилизировать рынок – всю вину валить на Россию, мол "она является нестабильным поставщиком"», - сказал украинский экс-парламентарий.
Владимир Путин отметил, что после введения в строй «Северного потока-2» объемы передачи газа из России по Балтике вырастут в два раза. Но при этом, это коммерческий проект, в котором правительство не принимает участия.
Ранее НСН сообщала, что пператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream ускорил темпы по прокладке труб. По его словам, работы по строительству газопровода сейчас идут активнее, но процесс и темп все же будут зависеть от погодных условий.
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