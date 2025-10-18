Минобороны: ВС России нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило российское оборонное ведомство.
В Минобороны РФ также отметили, что украинская сторона за минувшие сутки потеряла от действий российских подразделений порядка 1 565 военнослужащих.
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили за сутки четыре авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 140 дронов ВСУ.
Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО за ночь 18 октября ликвидировали 41 беспилотник ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом
- Подросток пострадал после атаки беспилотника в Белгородской области
- Минобороны: ВС России нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
- Четыре вспышки класса М произошли на Солнце
- Умер публицист Сергей Кара-Мурза
- Певец Агутин сравнил ИИ в творчестве с консервированными продуктами
- Минобороны: ВС РФ освободили Плещеевку в ДНР
- В МВД раскрыли схему мошенничества через объявления в Сети
- СМИ: Актер Виктор Сухоруков попал в больницу из-за опухоли
- РАН: На Земле ожидаются магнитные бури
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru