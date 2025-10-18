Минобороны: ВС России нанесли поражение предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило российское оборонное ведомство.

В Минобороны РФ также отметили, что украинская сторона за минувшие сутки потеряла от действий российских подразделений порядка 1 565 военнослужащих.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили за сутки четыре авиабомбы, шесть снарядов HIMARS и 140 дронов ВСУ.

Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО за ночь 18 октября ликвидировали 41 беспилотник ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

