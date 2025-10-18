Подросток пострадал после атаки беспилотника в Белгородской области

FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю на окраине хутора Кургашки в Валуйском округе. Пострадавшего мальчика попутным транспортом доставили в районную больницу. У него минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ноги. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.



На месте происшествия работают оперативные службы. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО за ночь 18 октября ликвидировали 41 беспилотник ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

