Подросток пострадал после атаки беспилотника в Белгородской области

В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал 13-летний ребенок, сообщил оперштаб региона.

FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю на окраине хутора Кургашки в Валуйском округе. Пострадавшего мальчика попутным транспортом доставили в районную больницу. У него минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ноги. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия работают оперативные службы. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО за ночь 18 октября ликвидировали 41 беспилотник ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
