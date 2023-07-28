Отмечается, что на Донецком направлении было отражено семь атак ВСУ, уничтожено свыше 260 украинских военных. По данным ведомства, всего за сутки было уничтожено, в частности, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

