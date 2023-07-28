Минобороны: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Отмечается, что на Донецком направлении было отражено семь атак ВСУ, уничтожено свыше 260 украинских военных. По данным ведомства, всего за сутки было уничтожено, в частности, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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