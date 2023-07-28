Минобороны: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы РФ сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в Донецкой народной республике. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что на Донецком направлении было отражено семь атак ВСУ, уничтожено свыше 260 украинских военных. По данным ведомства, всего за сутки было уничтожено, в частности, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Ранее, 26 июля, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина рискует потерять оставшиеся войска, если продолжит наступление. Он предупредил, что у Киева не будет боеспособных подразделений, а Россия уничтожит оставшиеся войска ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru