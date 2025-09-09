Минфин России будет дополнительно наращивать объем заимствований

Министерство финансов в текущем году будет увеличивать объем заимствований относительно запланированного уровня. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

«Возможно, в этом году нам придется уточнить наш объем заимствований, но при подготовке бюджета на следующий год мы будем планировать бюджет исходя из баланса... на первичном уровне», - заявил министр в эфире радиостанции РБК.

Силуанов добавил, что бюджет сбалансируют без учета расходов на обслуживание госдолга. Как указал глава Минфина, уровень долга составляет чуть менее 15% ВВП.

Ранее Антон Силуанов заявил, что в России есть плановое охлаждение экономики, пишет RT.

