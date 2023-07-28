Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх танков Leopard ВСУ

Совет федерации одобрил запрет на выезд за рубеж со дня появления повестки в реестре

Совфед одобрил штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Замминистра обороны Панков сообщил, что россияне, достигшие 27-ми лет в этом году, не будут призываться

Песков утверждает, что Москва готова к мирным переговорам по Украине

Оснащение умными счётчиками системы водоснабжения Геленджика позволило с отслеживать объем потребления воды в гостиницах

В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину