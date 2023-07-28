Минобороны РФ заявило об уничтожении трёх танков Leopard ВСУ

Не менее трёх германских танков Leopard и два французских колесных танка AMX ВСУ уничтожены на Южно-Донецком направлении, сообщило министерство обороны России. Там уточнили, что это произошло при попытке Вооружённых сил Украины прорвать российскую оборону.

По данным официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в ходе неудавшихся попыток атак потери ВСУ составили до 180 человек личного состава. Также уничтожено 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, американская буксируемая 155-мм гаубица М777 и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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