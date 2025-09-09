В Приморье в ДТП с лошадью погиб один человек

Автомобиль столкнулся с лошадью в Октябрьском округе Приморья, погиб один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на 33-м км трассы «Уссурийск – Пограничный».

«Водитель автомобиля Honda Civic, 36-летний мужчина, при движении со стороны города Уссурийска в направлении поселка Липовцы совершил наезд на коня», - указали в УМВД.

Находившийся на заднем пассажирском сиденье мужчина умер на месте ЧП до прибытия скорой помощи. Водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как отметили в полиции, у водителя не было прав на авто, машину изъяли. Владельца лошади, с которой столкнулось транспортное средство, обяжут возместить причиненный владельцу авто ущерб. Кроме того, его могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД.

