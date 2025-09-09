В Приморье в ДТП с лошадью погиб один человек
Автомобиль столкнулся с лошадью в Октябрьском округе Приморья, погиб один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла на 33-м км трассы «Уссурийск – Пограничный».
«Водитель автомобиля Honda Civic, 36-летний мужчина, при движении со стороны города Уссурийска в направлении поселка Липовцы совершил наезд на коня», - указали в УМВД.
Находившийся на заднем пассажирском сиденье мужчина умер на месте ЧП до прибытия скорой помощи. Водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Как отметили в полиции, у водителя не было прав на авто, машину изъяли. Владельца лошади, с которой столкнулось транспортное средство, обяжут возместить причиненный владельцу авто ущерб. Кроме того, его могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД.
Ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга столкнулись Toyota Camry и грузовик Shacman, погибли пожилая пара и ребенок, пишет 360.ru.
